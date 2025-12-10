Profesor en Oaxaca es detenido por presuntamente cometer actos de pederastia

a Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha ejecutado una orden de aprehensión contra un profesor de escuela secundaria por el delito de pederastia cometido en agravio de menores de edad. La detención, parte de una estrategia de cero tolerancia a delitos contra niños, niñas y adolescentes, se realizó en la región del Istmo de Tehuantepec.

El profesor, identificado por sus iniciales J.M.J.S., es acusado de agredir a dos alumnas del plantel en el que impartía clases. La institución educativa está ubicada en el Barrio de Santa Cruz Tagolaba, dentro del municipio de Santo Domingo de Tehuantepec.

Los hechos, según lo establecido en la causa penal, ocurrieron en abril de 2025. Las víctimas, cuya identidad se mantiene reservada por ley debido a su condición de menores de edad, sufrieron la agresión mientras se encontraban en las instalaciones de la escuela secundaria.

La supuesta conducta del profesor J.M.J.S. se configura como delito de presunta pederastia conforme al Código Penal Vigente en el Estado de Oaxaca. La gravedad del caso llevó a la FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, a iniciar de inmediato las investigaciones pertinentes.

La localización del profesor J.M.J.S. se produjo sobre la carretera al Ex ingenio de El Espinal, en las inmediaciones del Cuartel de la Policía Estatal de la citada región del Istmo de Tehuantepec.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) fueron los encargados de llevar a cabo la detención. Este operativo concluyó con la captura del señalado, quien fue aprehendido sin incidentes.

Tras su captura, el profesor fue presentado ante el Juez que lo requirió. Será la autoridad judicial quien determine su situación jurídica en los próximos días, en un proceso que se espera sea ejemplar para casos de pederastia en la entidad.