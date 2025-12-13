Profesora es asesinada en Vallarta, detienen a yerno como presunto homicida

Una profesora asesinada fue localizada sin vida en su domicilio de Puerto Vallarta, Jalisco, hecho por el cual autoridades estatales detuvieron a su yerno como presunto responsable del homicidio, tras una serie de indagatorias ministeriales.

La víctima fue identificada como Teresa N, quien fue encontrada al interior de su vivienda ubicada en la delegación de Las Juntas, donde presentaba una lesión en el cuello que le provocó la muerte. El hallazgo activó los protocolos de seguridad y la apertura de una carpeta de investigación.

Derivado de las pesquisas, personal de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta estableció la probable responsabilidad de Mariano N, quien fue señalado como el principal sospechoso del crimen ocurrido el pasado 9 de diciembre.

De acuerdo con los datos recabados, Mariano N, quien es casado, mantenía una relación sentimental de carácter extramarital con la hija de la víctima, situación que fue considerada por la autoridad como una posible línea para determinar el móvil del homicidio.

Como parte de las diligencias, agentes investigadores aseguraron material videográfico en el que se observa al imputado ingresar al domicilio de la maestra minutos antes de que ocurrieran los hechos, evidencia que fortaleció los indicios en su contra.

Tras el hallazgo del cuerpo, el lugar fue acordonado y se solicitó la intervención del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, encargado del levantamiento del cuerpo y de la necropsia correspondiente.

Una vez reunidos los elementos de prueba, Mariano N fue detenido y puesto a disposición del juez de control, mientras la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta informó que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente el caso y descartar la participación de otras personas.