Inicia programa de bacheo en Cabo San Lucas tras afectaciones por lluvias

Tras las recientes lluvias que dejaron severos daños en vialidades, el Gobierno de Los Cabos puso en marcha un programa intensivo de bacheo en Cabo San Lucas , zona que fue identificada como la más afectada por socavones y hundimientos, especialmente en las avenidas laterales de la carretera Transpeninsular .

El alcalde Christian Agúndez Gómez informó que las labores comenzaron esta semana en el tramo comprendido entre El Tezal y La Sanluqueña , donde se concentran las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas . Explicó que el propósito es atender las vialidades más deterioradas y mejorar la movilidad , una de las principales demandas ciudadanas.

“Nos empezaron a comentar mucho sobre el tema de los baches, por lo que estamos tratando de hacerlo de manera inmediata. Lo teníamos pensado desde hace algunas semanas pero los fenómenos meteorológicos no nos dejaban trabajar como tal; ya pasaron y este es el resultado después de la solicitud de muchas personas. Vamos a seguir bacheando, vamos a bachear todo el municipio, vamos a tener el recurso tal cual para poder realizar estos programas de bacheo masivos”, declaró el presidente municipal.

Por su parte, el titular de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Christopher Enríquez González, precisó que los trabajos se realizarán tanto de día como de noche con dos brigadas operativas, lo que permitirá cubrir distintos puntos del municipio en menor tiempo.

Además del bacheo, el gobierno municipal adelantó que se continuará con labores de reencarpetado en las zonas más afectadas de Cabo San Lucas, sin dejar de atender a San José del Cabo y las comunidades rurales.