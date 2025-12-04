Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 4 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Avanza el programa Caza Baches en Villa Bonita y Costa Dorada

El programa Caza Baches realizó trabajos de rehabilitación vial en Villa Bonita y Costa Dorada en San José del Cabo, atendiendo reportes ciudadanos y mejorando la movilidad.
Daniela Lara
4 diciembre, 2025
Programa Caza Baches avanza en Villa Bonita y Costa Dorada

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El XIV Ayuntamiento de Los Cabos informó que el programa “Caza Baches” mantiene trabajos permanentes de rehabilitación vial en San José del Cabo, siguiendo la instrucción del presidente municipal Christian Agúndez Gómez.

La Dirección General de Obras Públicas, a cargo de Christopher Enríquez González, detalló que esta semana se realizaron acciones de bacheo en los fraccionamientos Villa Bonita y Costa Dorada. Estas labores del programa “Caza Baches” permitieron atender reportes ciudadanos y mejorar calles con deterioro visible.

Las autoridades reiteraron que el programa “Caza Baches” tiene como propósito garantizar vialidades seguras y funcionales para la población. Asimismo, se agradeció la comprensión de la ciudadanía e hicieron un llamado a conducir con precaución en zonas donde operan las cuadrillas.

Para realizar reportes, el XV Ayuntamiento mantiene habilitada la línea telefónica (624) 592 9522, donde las y los ciudadanos pueden enviar ubicación y fotografías del punto afectado para agilizar la atención.

