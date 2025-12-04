Avanza el programa Caza Baches en Villa Bonita y Costa Dorada

El XIV Ayuntamiento de Los Cabos informó que el programa “Caza Baches” mantiene trabajos permanentes de rehabilitación vial en San José del Cabo, siguiendo la instrucción del presidente municipal Christian Agúndez Gómez.

La Dirección General de Obras Públicas, a cargo de Christopher Enríquez González, detalló que esta semana se realizaron acciones de bacheo en los fraccionamientos Villa Bonita y Costa Dorada. Estas labores del programa “Caza Baches” permitieron atender reportes ciudadanos y mejorar calles con deterioro visible.

Las autoridades reiteraron que el programa “Caza Baches” tiene como propósito garantizar vialidades seguras y funcionales para la población. Asimismo, se agradeció la comprensión de la ciudadanía e hicieron un llamado a conducir con precaución en zonas donde operan las cuadrillas.

Para realizar reportes, el XV Ayuntamiento mantiene habilitada la línea telefónica (624) 592 9522, donde las y los ciudadanos pueden enviar ubicación y fotografías del punto afectado para agilizar la atención.