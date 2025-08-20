Programa de reciclaje logra reunir 150 kilos de PET en playas de Los Cabos

En el marco de las acciones para fortalecer la cultura del reciclaje y la preservación ambiental, la Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Los Cabos llevó a cabo el acopio de plástico en las playas La Gaviota y Chileno, recolectando un total de 150 kilos de PET.

El programa, que utiliza contenedores en forma de pez para incentivar a la ciudadanía y turistas a depositar sus desechos, permitió reunir 100 kilos de PET en la playa La Gaviota, ubicada en la comunidad de Buenavista, y 50 kilos en la playa Chileno.

El material fue entregado a instituciones educativas de la zona, entre ellas la escuela primaria Constituyentes de Querétaro y el Cet-Mar #39, que podrán comercializarlo para apoyar sus actividades escolares, generando un beneficio directo a la comunidad.

Te puede interesar: Operativos “Colonias Seguras” suman 400 detenciones en Los Cabos

Los Cabos forma parte de los destinos turísticos que han adoptado este modelo de reciclaje en playas, reconocido por su innovación y por facilitar que visitantes y residentes colaboren en el cuidado del entorno natural.

Con este esfuerzo, Zofemat Los Cabos busca consolidar un esquema permanente de preservación, exhortando a la población a un uso responsable de los contenedores instalados en playas que cuentan con la certificación Blue Flag, distintivo internacional que avala la calidad y sustentabilidad de estos espacios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.