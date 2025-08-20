Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 20 de Agosto, 2025
Los Cabos

Programa de reciclaje logra reunir 150 kilos de PET en playas de Los Cabos

En Los Cabos, el programa de reciclaje permitió recolectar 150 kilos de PET en las playas La Gaviota y Chileno
Tania Plateros
20 agosto, 2025
Reciclaje en playas de Los Cabos

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos

En el marco de las acciones para fortalecer la cultura del reciclaje y la preservación ambiental, la Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Los Cabos llevó a cabo el acopio de plástico en las playas La Gaviota y Chileno, recolectando un total de 150 kilos de PET.

El programa, que utiliza contenedores en forma de pez para incentivar a la ciudadanía y turistas a depositar sus desechos, permitió reunir 100 kilos de PET en la playa La Gaviota, ubicada en la comunidad de Buenavista, y 50 kilos en la playa Chileno.

El material fue entregado a instituciones educativas de la zona, entre ellas la escuela primaria Constituyentes de Querétaro y el Cet-Mar #39, que podrán comercializarlo para apoyar sus actividades escolares, generando un beneficio directo a la comunidad.

Los Cabos forma parte de los destinos turísticos que han adoptado este modelo de reciclaje en playas, reconocido por su innovación y por facilitar que visitantes y residentes colaboren en el cuidado del entorno natural.

Con este esfuerzo, Zofemat Los Cabos busca consolidar un esquema permanente de preservación, exhortando a la población a un uso responsable de los contenedores instalados en playas que cuentan con la certificación Blue Flag, distintivo internacional que avala la calidad y sustentabilidad de estos espacios.

