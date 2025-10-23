Implementan Programa Emergente de Vialidades en La Paz

Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias paceñas, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM), en coordinación con el Ayuntamiento de La Paz, anunció la puesta en marcha del Programa Emergente de Vialidades.

La titular de la SEPUIMM, Carolina Armenta Cervantes, informó que se trata de un esfuerzo conjunto con una inversión de 55 millones de pesos, provenientes del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de La Paz (FOIS). Añadió que las obras buscan optimizar la movilidad, facilitar el acceso a servicios y generar entornos más seguros y funcionales para las y los ciudadanos.

Además, los trabajos incluyen la reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica en 14 puntos estratégicos de la ciudad. Entre ellos se encuentran el bulevar San Carlos, calle Esmeralda, circuito Pelícanos, calle Cormoranes, calle Humanidad, bulevar Francisco J. Múgica, calle Nevado de Colima y accesos a la colonia Agua Escondida.

Asimismo, se intervendrán el crucero Querétaro y Yucatán, el bulevar Villas del Encanto, calle Arboledas, calle Tenochtitlan, bulevar Francisco J. Múgica, calle Valentín Gómez Farías y calle Héroes de la Independencia. Con estas acciones se busca mejorar las vialidades y reducir los riesgos para peatones y automovilistas.

Por ello, Armenta Cervantes destacó que las obras se realizarán en coordinación con la Junta Estatal de Caminos (JEC). De esta forma, se refuerza el compromiso del gobierno que encabeza Víctor Manuel Castro Cosío para avanzar en el mantenimiento y modernización de las vialidades en Baja California Sur.