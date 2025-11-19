A una semana, Programa de Empleo Temporal retira más de 170 toneladas de residuos en Los Cabos

A una semana de iniciado el Programa de Empleo Temporal, el Gobierno de Los Cabos reportó avances significativos en el retiro de residuos y mantenimiento urbano en San José del Cabo y Cabo San Lucas. De acuerdo con Servicios Públicos, las brigadas han recorrido 58.2 kilómetros de la carretera federal y han retirado más de 170 toneladas de ramas, hierbas y desechos acumulados, como parte del Programa de Empleo Temporal.

Además, el personal intervino 7 mil 314 metros cuadrados de áreas verdes, reforzando la imagen urbana y mejorando espacios utilizados diariamente por miles de familias. En total operan 200 trabajadores temporales, distribuidos por igual en ambas delegaciones, quienes reconocieron el esfuerzo diario del personal municipal y destacaron la importancia del Programa de Empleo Temporal.

El director de Servicios Públicos, Manuel Ernesto Montaño Castro, subrayó el compromiso de las cuadrillas:

“El impacto del programa es positivo, tanto en la mejora visual de la ciudad como en la generación de oportunidades laborales para las familias”, afirmó.

Las y los trabajadores temporales también llamaron a la ciudadanía a mantener limpia la vía pública y a cuidar los espacios comunes, enfatizando que la corresponsabilidad es clave para conservar un entorno ordenado.