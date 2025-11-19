Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 19 de Noviembre, 2025
HomeLos CabosA una semana, Programa de Empleo Temporal retira más de 170 toneladas de residuos en Los Cabos
Los Cabos

A una semana, Programa de Empleo Temporal retira más de 170 toneladas de residuos en Los Cabos

El Gobierno de Los Cabos informó que el Programa de Empleo Temporal ha recorrido 58.2 km de la carretera federal y retirado más de 170 toneladas de residuos, además de atender más de 7 mil m² de áreas verdes.
Daniela Lara
19 noviembre, 2025
0
16
Programa de Empleo Temporal en Los Cabos: retiran 170 toneladas de residuos

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

A una semana de iniciado el Programa de Empleo Temporal, el Gobierno de Los Cabos reportó avances significativos en el retiro de residuos y mantenimiento urbano en San José del Cabo y Cabo San Lucas. De acuerdo con Servicios Públicos, las brigadas han recorrido 58.2 kilómetros de la carretera federal y han retirado más de 170 toneladas de ramas, hierbas y desechos acumulados, como parte del Programa de Empleo Temporal.

Además, el personal intervino 7 mil 314 metros cuadrados de áreas verdes, reforzando la imagen urbana y mejorando espacios utilizados diariamente por miles de familias. En total operan 200 trabajadores temporales, distribuidos por igual en ambas delegaciones, quienes reconocieron el esfuerzo diario del personal municipal y destacaron la importancia del Programa de Empleo Temporal.

El director de Servicios Públicos, Manuel Ernesto Montaño Castro, subrayó el compromiso de las cuadrillas:

“El impacto del programa es positivo, tanto en la mejora visual de la ciudad como en la generación de oportunidades laborales para las familias”, afirmó.

Las y los trabajadores temporales también llamaron a la ciudadanía a mantener limpia la vía pública y a cuidar los espacios comunes, enfatizando que la corresponsabilidad es clave para conservar un entorno ordenado.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Desfile del 20 de noviembre listo en BCS, desde Mulegé hasta Los ...

Siguiente articulo

La Paz exhibe avances urbanos con obras estratégicas y modernización destacada en ...