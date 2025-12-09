Entregan apoyos del Programa de Fortalecimiento a Madres Estudiantes 2025 en La Paz

Este lunes se llevó a cabo la entrega de apoyos del Programa de Fortalecimiento a Madres Estudiantes 2025, iniciativa que busca ofrecer acompañamiento a mujeres que desean continuar su formación académica mientras desempeñan labores de maternidad y cuidado. El objetivo es facilitar su acceso y permanencia en el ámbito educativo, reconociendo el doble esfuerzo que realizan para construir mejores oportunidades para sí mismas y sus familias.

Para este año, el Ayuntamiento de La Paz destinó una inversión de un millón y medio de pesos, con la cual se beneficiará a 125 madres estudiantes que continúan apostando por su futuro académico y por una mejor calidad de vida para sus hijas e hijos.

Durante el evento, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, destacó la importancia de brindar herramientas que impulsen el desarrollo educativo y económico de las mujeres.

Lee más: Protección Civil refuerza operativo decembrino y llama a prevenir accidentes en La Paz

“Esperemos que este pequeño apoyo que se les va a entregar les sea de ayuda, que les beneficie a ustedes, a sus hijas, hijos y que se den la oportunidad de seguir preparándose en el estudio, que eso a final de cuentas es una herramienta más que seguramente les va a ayudar. Entre más herramientas tengamos más oportunidades y más se abre el abanico, que es lo que queremos, que todas las mujeres tengamos oportunidades y que no se nos limite. Mis respetos para ustedes, de verdad”, expresó.

Por su parte, Christa González Robinson, directora del Instituto de las Mujeres de La Paz, subrayó el esfuerzo de las beneficiarias por mantenerse en la escuela pese a las responsabilidades asociadas a la maternidad.

“Me da gusto que se den el tiempo de estar aquí porque hoy es un día para reconocer ese esfuerzo que hacen todas ustedes para continuar y permanecer en la escuela. Ustedes son mujeres que, a pesar de todas las cargas y responsabilidades que tienen, han decidido tomar una acción que yo la catalogo como rebelde, porque a las mujeres mamás se les ha asignado un rol que es la casa, las actividades domésticas y los cuidados, y ustedes fueron mujeres rebeldes que decidieron quedarse en la escuela e incluso tener un nivel más allá, segura estoy, pensando en su proyecto de vida, pero sobre todo en mejorar la calidad de vida de sus hijas e hijos”, señaló.

Asimismo, Fernanda López, una de las beneficiarias del programa y quien actualmente cursa dos carreras —Derecho y Mercadotecnia— destacó que ambas son áreas evolutivas que requieren constante adaptación. Agradeció que el Ayuntamiento considere a las madres estudiantes y compartió que combinar la maternidad con los estudios, aunque complejo, ha sido una experiencia enriquecedora.

“Muchísimas gracias porque es algo que nos va a aportar; a mí me va a apoyar mucho porque soy mamá. En algún momento fui deportista y me apoyaron también con las becas deportivas. Hay becas para todos, hay que buscar las oportunidades, hay que aprovecharlas y, sobre todo, no tomar por hecho que estamos solas, porque quien sea: mamá, papá, abuelas, gobierno… todos estamos para apoyarnos, y gracias a esto estamos aquí para mejorar”, expresó.

El programa continuará operando como parte de la estrategia municipal para fortalecer el acceso a la educación para mujeres y disminuir brechas de desigualdad.