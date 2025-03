Programa Nacional de Vivienda avanza en Los Cabos, pero algunos predios requieren revisión del PDU

El pasado mes de febrero, durante la conferencia matutina del gobierno federal, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció que, a pesar de los contratiempos en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040, que ha frenado el avance del Programa Nacional de Vivienda en Los Cabos, se logró iniciar la construcción de 700 viviendas.

En este contexto, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, señaló que la edificación de estas casas, dentro del programa federal, no depende completamente de la actualización del PDU. Explicó que las viviendas en desarrollo se están construyendo en terrenos que no requieren modificaciones en el uso de suelo. Sin embargo, reconoció que en otros predios identificados como viables para futuras construcciones sí será necesaria la actualización del PDU, ya que deben considerarse aspectos como movilidad, infraestructura y crecimiento demográfico.

“Realmente ayuda y aporta muchísimo; no es tan necesaria la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano. Sin embargo algunos polígonos, algunas áreas y terrenos que se han previsto, si va ser necesario modificar y enviar a cabildo la modificación de uso de suelo. Pero si se tiene que considerar algunos otros aspectos como las vialidades y la movilidad del propio desarrollo de la ciudad. Necesitamos tener en consideración varios aspectos para no afectar a la ciudadanía, si no todo lo contrario; que la ciudad crezca de maner armoniosa”:

A pesar de que en algunas zonas la construcción de viviendas sigue detenida, el gobierno del estado anunció que en Cabo San Lucas ya comenzó la edificación de 704 viviendas, como parte de las más de 37 mil que se planean construir en Baja California Sur.

El gobierno municipal también confirmó que el PDU 2040 será nuevamente sometido a análisis y aprobación. Mientras tanto, la construcción de viviendas continuará en terrenos donde no se requieren modificaciones en el uso de suelo.