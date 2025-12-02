Programa Nacional de Vivienda en Los Cabos continúa sin convocatoria

La construcción del nuevo conjunto habitacional Sierra Vista en Cabo San Lucas presenta avances significativos; sin embargo, el registro para solicitar una vivienda continúa pendiente, informó la delegada de Bienestar en Baja California Sur, Yanssen Weichselbaum.

La funcionaria explicó que, por ahora, solo La Paz y Loreto cuentan con convocatorias vigentes, ya que para abrir el registro en cada municipio es indispensable que los ayuntamientos cedan formalmente los terrenos a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Una vez cumplido este paso, puede iniciarse el proceso de inscripción de beneficiarios.

“En este momento solo se hizo convocatoria para La Paz y Loreto. La convocatoria depende de que los Ayuntamientos ofrezcan el terreno a Conavi para que pueda hacer la construcción. Reitero: no ha salido convocatoria para que se registre la gente en Los Cabos; la ciudadanía tiene que esperar a la convocatoria para la entrega de esa vivienda”, señaló Weichselbaum.

LEE MÁS: Anuncian calendario 2026 de la Beca Rita Cetina en Baja California Sur

Entre septiembre y octubre de 2024, Bienestar levantó 28 mil censos en San José del Cabo y Cabo San Lucas para identificar necesidades habitacionales; sin embargo, la dependencia reiteró que estos censos no sustituyen la convocatoria oficial del programa.

Actualmente, en Cabo San Lucas se construyen las primeras 704 viviendas como parte del proyecto inicial. La meta estatal del Programa Nacional de Vivienda contempla 37,500 viviendas para Baja California Sur, de las cuales 17,400 están proyectadas específicamente para el municipio de Los Cabos.