Programa Nacional de Vivienda tiene listas las primeras 500 viviendas en CSL

El acceso a la vivienda digna en Baja California Sur continúa siendo un desafío, principalmente por el alto costo de la tierra y el crecimiento acelerado de la población en zonas como Cabo San Lucas y San José del Cabo.

En este contexto, el Programa Nacional de Vivienda avanza en el municipio de Los Cabos, donde ya se encuentran listas las primeras 500 viviendas de un total de más de 700 casas que se prevé entregar, informó el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana.

El funcionario explicó que el gobierno municipal realizó gestiones para obtener tierra viable que permitiera la construcción de cerca de 725 viviendas, como parte de una estrategia para atender la demanda habitacional y prevenir asentamientos en zonas de riesgo.

Respecto al proceso de entrega, Rentería Santana indicó que será la Secretaría de Bienestar la dependencia encargada de dar a conocer los requisitos, censos y calendario oficial para la asignación de las viviendas.

“Desde el mes de diciembre ya se tienen listas 500 viviendas que van a ser entregadas. A través de la Secretaría de Bienestar se estarán generando los censos correspondientes, y será esta dependencia la que dé más detalles”, señaló el secretario general.

El Ayuntamiento de Los Cabos destacó que, mediante el Programa Nacional de Vivienda, se busca mitigar los asentamientos irregulares, brindar certeza jurídica y mejorar la calidad de vida de cientos de familias cabeñas.

