Programa Nacional de Vivienda: La Paz cede terrenos para impulsar construcción de casas

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, informó que el Ayuntamiento de La Paz ya entregó seis polígonos municipales al gobierno federal, con el objetivo de impulsar la construcción de viviendas dentro del Programa Nacional de Vivienda.

La donación de los terrenos se realizó a través del Cabildo de La Paz, y se espera que la construcción de las viviendas comience durante 2026. En la capital del estado se proyecta edificar más de 11 mil viviendas, con dimensiones y especificaciones técnicas similares a las que ya se construyen en Los Cabos.

“En el tema de vivienda del Bienestar, nosotros como Ayuntamiento de La Paz hemos entregado predios municipales al gobierno federal, para que se puedan realizar los programas de vivienda donde el suelo lo permite. Entendemos que ya están las gestiones administrativas por parte del gobierno federal, lo que permitirá el inicio de su construcción”, explicó Quiroga Romero.

Ubicación de los terrenos para viviendas en La Paz

Los terrenos donde se construirán las casas se encuentran en la colonia Calafia, cerca de Perlas del Golfo y en El Centenario. Además, la Delegación de Bienestar en Baja California Sur informó que tanto Loreto como La Paz ya iniciaron el registro para que las familias interesadas puedan acceder al Programa Nacional de Vivienda.