Programa de Vivienda en Los Cabos contará con abasto hídrico garantizado: Conagua

El desarrollo del Programa Nacional de Vivienda en el municipio de Los Cabos contará con el suministro necesario de agua potable, uno de los servicios básicos más críticos en esta región. Así lo informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California Sur, al confirmar que existen reservas suficientes en los acuíferos locales para abastecer las nuevas viviendas proyectadas.

En entrevista, Julio Villarreal, titular de la Conagua en el estado, detalló que se han destinado volúmenes específicos de agua tanto para Cabo San Lucas como para San José del Cabo, lo que garantiza la viabilidad hídrica del programa federal.

“Contamos con una reserva dentro del acuífero de Cabo San Lucas de alrededor de 1.8 millones de metros cúbicos asignados para este programa. En el caso de San José del Cabo, son más de 600 mil metros cúbicos. Esto nos permite cumplir con la garantía que establece el Programa Nacional de Vivienda”, indicó.

🏘️ Desarrollo urbano sin comprometer a comunidades existentes

Estas asignaciones forman parte de una estrategia para asegurar que el crecimiento urbano en Los Cabos se realice de forma sostenible, sin comprometer el acceso al agua de las colonias y comunidades ya establecidas, que históricamente han enfrentado escasez del recurso.

A la par, el Gobierno Federal y el Ayuntamiento de Los Cabos trabajan en la construcción de la segunda planta desalinizadora, proyecto clave para reforzar el sistema de abasto. Esta nueva planta busca dotar inicialmente 100 litros por segundo, y en su etapa final alcanzar hasta 250 litros por segundo, lo que permitiría cubrir la creciente demanda de agua en el municipio.

💧 Garantía hídrica para nuevos desarrollos habitacionales

Con estas acciones, las autoridades federales y locales avanzan en la preparación de la infraestructura necesaria para el crecimiento poblacional, asegurando que cada nuevo desarrollo habitacional cuente con acceso continuo y suficiente a agua potable, un requisito indispensable para el bienestar de las familias que habitarán estas viviendas.

