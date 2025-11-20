Entregan las primeras 80 viviendas del programa “Vivienda para el Bienestar” en Tabasco

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó durante el enlace de La Mañanera del Pueblo desde Huimanguillo, Tabasco, que ya fueron entregadas las primeras 80 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañado por el gobernador de Tabasco, Javier May, Romero detalló que el esquema comenzará a operar en más entidades durante este mismo mes. Las entregas iniciarán en Coahuila, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, ampliando el acceso a vivienda digna para trabajadores con ingresos bajos.

De acuerdo con la dependencia, en noviembre habrá disponibilidad adicional de casas en Durango, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas, con el objetivo de acelerar la cobertura nacional del programa.

LEER MÁS: ¿Tienes entre 18 y 29 años y quieres trabajar pocas horas? Aquí la solución

Las viviendas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos y podrán acceder a ellas las y los derechohabientes que cumplan tres requisitos:

Contar con empleo vigente. Percibir entre 1 y 2 salarios mínimos. No tener vivienda propia.

LEER MÁS: Inicia el Surf Open 2025 con surfistas de 14 países diferentes en playa Cerritos BCS

El Infonavit llamó a las y los interesados a ingresar a Mi Cuenta Infonavit y actualizar sus datos para facilitar el contacto y participar en el proceso de asignación.

El gobierno federal señaló que el programa tiene como propósito ampliar el acceso a vivienda social para los trabajadores que califican para ello.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.