Jueves 20 de Noviembre, 2025
Nacional

Entregan las primeras 80 viviendas del programa “Vivienda para el Bienestar” en Tabasco

El Infonavit inicia la entrega de viviendas en Tabasco y prepara asignaciones en más estados para trabajadores que cumplen con los requisitos del programa.
Stephany Ruiz Arce
20 noviembre, 2025
Tabasco

FOTO: Captura

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó durante el enlace de La Mañanera del Pueblo desde Huimanguillo, Tabasco, que ya fueron entregadas las primeras 80 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañado por el gobernador de Tabasco, Javier May, Romero detalló que el esquema comenzará a operar en más entidades durante este mismo mes. Las entregas iniciarán en Coahuila, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, ampliando el acceso a vivienda digna para trabajadores con ingresos bajos.

De acuerdo con la dependencia, en noviembre habrá disponibilidad adicional de casas en Durango, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas, con el objetivo de acelerar la cobertura nacional del programa.

Las viviendas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos y podrán acceder a ellas las y los derechohabientes que cumplan tres requisitos:

  1. Contar con empleo vigente.

  2. Percibir entre 1 y 2 salarios mínimos.

  3. No tener vivienda propia.

El Infonavit llamó a las y los interesados a ingresar a Mi Cuenta Infonavit y actualizar sus datos para facilitar el contacto y participar en el proceso de asignación.

El gobierno federal señaló que el programa tiene como propósito ampliar el acceso a vivienda social para los trabajadores que califican para ello.

