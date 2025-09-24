¿Cuánto dinero recibirás de los Programas Bienestar en octubre 2025?

El pago de los Programas del Bienestar correspondiente al bimestre de septiembre-octubre 2025 está por concluir su dispersión.

Millones de derechohabientes ya tienen o verán reflejado en los próximos días el depósito en su Tarjeta del Bienestar, con el saldo disponible para ser utilizado durante todo el mes de octubre.

Los montos oficiales que se entregan en este periodo varían según el programa social al que se está inscrito. La Secretaría del Bienestar ha confirmado que las cantidades bimestrales son las siguientes:

Pensión para Personas Adultas Mayores: Recibirán $6,200 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: Se les depositarán $3,200 pesos.

Programa Mujeres Bienestar: El apoyo para este grupo es de $3,000 pesos.

Apoyo para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: El monto es de $1,650 pesos.

Las autoridades recuerdan a los beneficiarios que no es indispensable retirar el dinero en efectivo el mismo día en que se recibe. Los fondos permanecen seguros en la cuenta del Banco del Bienestar y la tarjeta puede usarse para pagar directamente en miles de establecimientos.

¿Quiénes no recibirán depósito en octubre?

La Secretaría del Bienestar ha hecho una aclaración importante para los beneficiarios de nuevo ingreso.

Aquellas personas que se registraron en el mes de agosto de 2025 a la Pensión de Adultos Mayores o al programa Mujeres Bienestar no recibirán este pago correspondiente a este bimestre.

El motivo de esta pausa es que sus Tarjetas del Bienestar todavía se encuentran en proceso de producción y entrega. Una vez que reciban su plástico y lo activen, podrán acceder a los depósitos en los siguientes bimestres.