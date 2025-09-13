Prohíben habitar edificio en Lienzo Charro por riesgo de deslave en Cabo San Lucas

El edificio habitacional contiguo al cerro que sufrió un deslave en Cabo San Lucas, en la colonia Lienzo Charro, permanecerá cerrado hasta que se completen las obras de mitigación de riesgos, informó el Gobierno Municipal tras un dictamen técnico de especialistas.

El peritaje determinó que el inmueble corre riesgo de sufrir daños ante posibles futuros deslaves. Por ello, las autoridades restringieron su uso para proteger a los inquilinos, señaló Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos.

“La buena noticia es que hay condiciones, ya se le dio por parte del especialista, se dio a conocer por escrito que hay condiciones para que hagan unos esfuerzos ahí, algunas construcciones que tiene que ver con la mitigación del riesgo para poder finalmente a habitar el edificio. Nosotros dejamos bien claro que no pueden regresar en este momento a habitar el edificio sobre todo por las lluvias que esperamos en los próximos días, el tema de las réplicas de los sismos que se están dando”, expresó Rentería Santana.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier riesgo a las autoridades de Protección Civil, especialmente a quienes viven cerca de cerros o en zonas propensas a desgajamientos.

Recientemente, un hecho similar ocurrió en la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo, donde un deslave causado por las lluvias y la actividad sísmica dañó un domicilio, sin dejar personas lesionadas.

