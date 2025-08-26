Prohíben nadar en Playa El Médano por mala calidad del agua tras lluvias de Juliette

La playa El Médano, una de las más visitadas de Cabo San Lucas, permanece cerrada para el nado debido a la mala calidad del agua provocada por los escurrimientos de arroyos tras las lluvias de la tormenta tropical Juliette.

De acuerdo con Rafael Álvarez Munguía, coordinador de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) en Los Cabos, el arroyo de Ocho Cascadas presentó un caudal elevado que descargó directamente en la playa, lo que llevó a colocar bandera negra en esa zona, lo que implica una prohibición total para entrar al mar.

“Corrieron varios arroyos, pero el más fuerte que tenemos por la zona del Médano es el arroyo que corre por la playa Ocho Cascadas, por ese espacio pusimos bandera negra. Tenemos cerrada la playa; no bajó mucha basura gracias al trabajo de limpieza que se ha hecho, pero estamos en proceso de saneamiento. Actualmente algunas partes tienen bandera negra y otras bandera roja”, explicó Álvarez.

La zona cerrada al nado se extiende desde el punto conocido como Ocho Cascadas hasta el hotel Villas del Palmar, donde se mantienen las banderas rojas y negras que indican condiciones peligrosas para ingresar al agua.

A pesar del cierre para el nado, las autoridades permiten el uso de la zona de arena, por lo que turistas y residentes pueden caminar, descansar o pernoctar en la playa, siempre y cuando no ingresen al mar.

“Con bandera roja no vamos a permitir el nado, pero sí pueden permanecer en la arena de la playa para el disfrute de los turistas”, agregó el coordinador de ZOFEMAT.

⚠️ Recomendaciones:

Respeta la señalización de banderas rojas y negras

Evita ingresar al mar hasta nuevo aviso

Consulta fuentes oficiales antes de acudir a playas

