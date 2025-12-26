Prohibición de pirotecnia en BCS enfrenta retos de cumplimiento

Normativa vigente desde enero de 2025

Desde enero de 2025, el Cabildo de La Paz y otros municipios de Baja California Sur aprobaron la prohibición de venta y uso de fuegos artificiales, con el objetivo de proteger la seguridad ciudadana, reducir riesgos de incendios y evitar afectaciones a adultos mayores, niños y mascotas.

Uso irregular durante las fiestas navideñas

Durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad, en Ciudad Constitución se escucharon múltiples detonaciones de cohetes e incluso disparos de arma de fuego, según reportes ciudadanos en redes sociales.

Estos hechos reflejan que, aunque la normativa existe, la venta clandestina y el uso irregular continúan, dificultando que la medida alcance un cumplimiento del 100%.

Acciones oficiales en diciembre

La Dirección Municipal de Protección Civil de La Paz sancionó cinco establecimientos que vendían fuegos artificiales.

sancionó cinco establecimientos que vendían fuegos artificiales. Se realizaron operativos de decomiso en tienditas y comercios locales, con apoyo de Seguridad Pública .

en tienditas y comercios locales, con apoyo de . Autoridades reiteraron que la prohibición busca evitar accidentes y proteger la salud pública, especialmente en temporadas festivas.

El reto de garantizar “cero uso”

A pesar de la prohibición:

Persisten canales clandestinos de distribución , difíciles de controlar.

, difíciles de controlar. La tradición cultural de usar cohetes en fiestas decembrinas sigue arraigada.

de usar cohetes en fiestas decembrinas sigue arraigada. La capacidad de vigilancia es limitada, pues los operativos no alcanzan todas las colonias.

Expertos señalan que para lograr un cumplimiento más efectivo se requiere campañas de concientización ciudadana, además de sanciones, pues la prohibición por sí sola no elimina la práctica.

El caso de Ciudad Constitución evidencia que, pese a la prohibición oficial, los fuegos artificiales siguen presentes en las celebraciones. Las autoridades han actuado con decomisos y sanciones, pero garantizar el cero uso es un reto que depende tanto de la vigilancia como de la responsabilidad social de la ciudadanía.

