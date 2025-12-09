Pese a prohibición de pirotecnia, Bomberos CSL prevén accidentes en diciembre

A pocos días de que el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, anunciara la prohibición de la venta de pirotecnia en el municipio, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas advirtió que los incidentes por fuegos artificiales podrían continuar durante la temporada decembrina, principalmente por la operación del mercado ilegal.

El comandante de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Carbajal Figueroa, destacó que la medida municipal ayudará a disminuir riesgos, pero no evitará por completo las emergencias relacionadas con fuegos pirotécnicos.

“Aunque durante esta temporada se prohíba la venta de juegos pirotécnicos, no tenemos la menor duda de que los van a adquirir en otros lugares para ser detonados”, expresó.

Agregó que, pese a la restricción, la existencia de canales clandestinos asegura que continuarán las detonaciones.

“El riesgo disminuye, pero no se elimina; seguro vamos a tener fuegos pirotécnicos y esto puede ocasionar algún incendio”, advirtió.

Carbajal Figueroa recordó que los accidentes por pirotecnia suelen registrarse principalmente antes de Navidad y Año Nuevo, fechas en las que incrementa el uso de este tipo de artefactos. “Siempre se reciben por lo menos 10 llamadas relacionadas con fuegos pirotécnicos durante estas fechas”, señaló.

El comandante reiteró el llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia, ya que los incendios y lesiones provocados por estos artefactos continúan siendo un riesgo recurrente durante fin de año.