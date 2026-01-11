¿La prohibición de pirotecnia sigue vigente en BCS y a quién aplica?

Medida preventiva en curso

El Gobierno de Baja California Sur confirmó que la prohibición de venta, compra y uso de pirotecnia se mantiene vigente en todo el estado durante 2026, como parte de las acciones de seguridad pública.

La medida fue aprobada por los cabildos municipales en enero de 2025 y continúa activa en este nuevo año.

¿A quién aplica la restricción?

La prohibición es general y aplica a toda la ciudadanía y comercios, sin importar si se trata de:

Uso doméstico

Venta ambulante

Expendios formales

El objetivo es proteger la integridad de la población, especialmente de niñas, niños, adultos mayores y animales domésticos, quienes son más vulnerables ante el ruido y los riesgos de los fuegos artificiales.

Operativos y sanciones

Durante el Operativo Guadalupe-Reyes 2025–2026, autoridades de seguridad pública detuvieron a varias personas en La Paz por uso y venta de pirotecnia.

Las sanciones pueden incluir:

Multas económicas

Arrestos administrativos

Trabajo comunitario

Clausura de locales que comercialicen fuegos artificiales

Retos de cumplimiento

Aunque la prohibición está vigente, en municipios como Ciudad Constitución y La Paz se han reportado detonaciones irregulares durante las fiestas decembrinas.

Esto refleja los retos de cumplimiento, por lo que la Mesa Estatal de Seguridad ha reiterado que la medida busca garantizar celebraciones tranquilas y seguras, evitando accidentes y afectaciones a la salud.

La prohibición de pirotecnia en Baja California Sur sigue firme en 2026 y aplica a toda la población.

Aunque persisten casos de incumplimiento, las autoridades mantienen operativos y sanciones para reforzar la medida.

El llamado oficial es a sustituir los fuegos artificiales por celebraciones seguras y responsables, que no pongan en riesgo a la comunidad ni al medio ambiente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO