Inicia prohibición de vapeadores en México 2026: ¿Qué pasa si tengo uno y cuáles son las multas?

Desde el pasado 15 de enero de 2026, entró en vigor el decreto presidencial que reforma la Ley General de Salud, consolidando la prohibición total de vapeadores y sistemas electrónicos de administración de nicotina en todo México.

Esta medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, responde a una emergencia de salud pública para proteger principalmente a niños y jóvenes de los efectos nocivos de estos dispositivos.

El decreto modifica diversos artículos para facultar a la COFEPRIS en la vigilancia y sanción de quienes comercialicen o distribuyan estos productos en territorio nacional.

La nueva normativa establece que la preparación, posesión con fines comerciales, suministro e importación de estos dispositivos está estrictamente regulada y, en la práctica, vetada para el mercado abierto.

Si una persona es sorprendida vendiendo o distribuyendo vapeadores, se enfrenta a la clausura de establecimientos y al decomiso inmediato de la mercancía.

La Secretaría de Salud, a través del Sistema Federal Sanitario, coordinará con las entidades federativas operativos de vigilancia para erradicar los puntos de venta, tanto físicos como en plataformas digitales.

¿Qué sucede si un ciudadano tiene un vapeador para uso personal en México?

Aunque la ley se enfoca en la cadena de suministro, el consumo en espacios públicos y áreas libres de humo queda estrictamente prohibido, asimilándose a las restricciones del tabaco pero con una vigilancia más rigurosa sobre el dispositivo en sí.

Poseerlos con intención de venta puede derivar en sanciones administrativas graves. La Ley General de Salud ahora incluye mecanismos de control más estrictos para evitar que estos insumos representen un riesgo sanitario mayor.

Antecedentes de la prohibición de los vapeadores en México

La lucha contra los vapeadores no es nueva, pero la reforma de 2026 marca un hito al elevar a rango de ley disposiciones que antes solo estaban en decretos administrativos. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, el uso de estos dispositivos aumentó un 20% en zonas urbanas antes de esta restricción total.

Los antecedentes muestran que sustancias como el acetato de vitamina E, presente en muchos líquidos de vapeo, han sido vinculadas a lesiones pulmonares graves, lo que aceleró la decisión del Congreso de la Unión para prohibir su circulación definitiva en todo el país.

Para quienes buscan alternativas o tienen dudas sobre los alcances legales, es importante señalar que la Secretaría de Salud también ha integrado la salud digital y nuevos protocolos de atención para tratar la adicción a la nicotina derivada de estos aparatos.

El control sanitario ahora es extensivo a cualquier producto que contenga sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, garantizando que el Sistema Nacional de Salud tenga las herramientas para imponer medidas de seguridad inmediatas.

