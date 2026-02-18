Días prohibidos para comer carne en Cuaresma

La Iglesia católica establece que durante la Cuaresma existen días específicos en los que está estrictamente prohibido comer carne. Este periodo de la Cuaresma, que inicia con el Miércoles de Ceniza, es un tiempo de preparación espiritual de cuarenta días donde los fieles realizan diversos actos de penitencia. La restricción alimentaria es una de las prácticas más observadas por la comunidad en señal de respeto al sacrificio de Jesús.

Al responder qué es la Cuaresma, las autoridades eclesiásticas explican que es un tiempo de purificación. Los días en que está completamente prohibido comer carne son el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, además de todos los viernes de este periodo. En su lugar, los fieles suelen consumir pescado y otros alimentos que no provengan de animales de sangre caliente, siguiendo las enseñanzas de las iglesias.

Este tiempo de guardar incluye momentos de gran solemnidad como el Viernes Santo, donde la penitencia alcanza su punto máximo. La Iglesia católica motiva a que el sacrificio no sea solo dietético, sino también espiritual. Los días de la Semana Mayor, que incluyen el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria, son fundamentales para la fe de los católicos antes de celebrar el Domingo de Resurrección.

Durante estas fechas, los fieles abarrotan las iglesias para participar en los oficios religiosos. La prohibición de la carne roja se mantiene firme como una tradición que une a las familias en torno a la reflexión. Finalmente, la temporada concluye con el júbilo del Domingo de Resurrección, tras haber cumplido con los mandatos de abstinencia y oración que caracterizan a este ciclo litúrgico.

