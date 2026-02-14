Prohibido fumar en el Carnaval La Paz 2026: Reglas y Multas

En un movimiento que busca priorizar la salud pública y el bienestar familiar, el Ayuntamiento de La Paz ha confirmado que el Carnaval La Paz 2026, bajo el lema “Reinas del Cambio”, será un evento 100% libre de humo de tabaco. Esta restricción, que entra en vigor durante los seis días de la festividad, prohíbe estrictamente el consumo de cigarros tradicionales y dispositivos electrónicos o vapeadores en toda la zona del Paseo Álvaro Obregón, desde el área de conciertos hasta las zonas de comida y el trayecto del desfile.

La medida responde a las actualizaciones de la Ley General para el Control del Tabaco en México, que restringe el consumo de estos productos en espacios de concurrencia colectiva. De acuerdo con la Dirección de Proximidad Social y Seguridad Pública Municipal, se instalarán filtros de revisión en los accesos al malecón donde se decomisarán productos de tabaco. Quienes sean sorprendidos fumando dentro del perímetro de la fiesta podrían enfrentar desde amonestaciones verbales hasta ser retirados del área por elementos de la Policía Municipal.

Además de la prohibición del tabaco, las autoridades han señalado que la venta de cigarros estará vetada para todos los comerciantes instalados en la verbena. Esta política de “humo cero” también incluye la eliminación de la pirotecnia caliente, la cual será sustituida por espectáculos de luces, drones o pirotecnia fría. El objetivo es evitar afectaciones a personas con sensibilidad auditiva, menores de edad y mascotas, consolidando un ambiente inclusivo y seguro para los miles de asistentes locales y el turismo que arriba a la capital.

Seguridad y Convivencia en el Malecón de La Paz Para dar mayor contexto a estas prohibiciones, es necesario recordar que en años anteriores el consumo de tabaco en aglomeraciones había sido motivo de quejas constantes por parte de familias con niños. Bajo la gestión de la alcaldesa Milena Quiroga Romero, se ha enfatizado que el Carnaval de La Paz debe evolucionar hacia prácticas más saludables. Por ello, la Coepris trabajará en conjunto con la Dirección de Comercio para vigilar que los establecimientos y puestos semifijos cumplan con la normativa de no exhibición ni venta de estos productos.

Ante las críticas y memes surgidos en redes sociales por la rigidez de las reglas, el Comité Organizador ha defendido la postura asegurando que el orden es fundamental para mantener el saldo blanco. Junto con la prohibición de fumar, se mantiene la restricción de ingresar con envases de vidrio, objetos punzocortantes y la prohibición de interpretar narcocorridos por parte de los artistas contratados, medidas que ya se han aplicado con éxito en ediciones previas del festival paceño.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a colaborar con las revisiones en los filtros de seguridad. El uso de vasos reutilizables y el respeto a las áreas libres de humo permitirán que el Carnaval La Paz 2026 sea recordado no solo por su alegría y la coronación de su Rey y Reina, sino por ser un ejemplo de civilidad y cuidado al medio ambiente en Baja California Sur. Quienes deseen fumar deberán hacerlo fuera de las áreas delimitadas por el operativo de seguridad para evitar sanciones cívicas.