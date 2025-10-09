Meloni propone prohibir velos que cubran el rostro en espacios públicos en Italia

El partido Hermanos de Italia, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, presentó un proyecto de ley que propone prohibir los velos que cubran completamente el rostro en lugares públicos, con multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la medida.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia contra el llamado “separatismo islámico”, con la que el Gobierno busca fortalecer los valores nacionales y garantizar la seguridad pública.

De aprobarse, la ley afectaría principalmente el uso del niqab y el burka, pero no otros tipos de velo parcial.

El anuncio ha provocado reacciones encontradas: mientras sectores conservadores celebran la propuesta como una medida de identidad cultural, organizaciones de derechos humanos la consideran una restricción a la libertad religiosa y un posible acto de discriminación hacia las mujeres musulmanas.

El proyecto deberá ser debatido en el Parlamento italiano en las próximas semanas.

Analistas anticipan que el tema podría polarizar el debate político en el país y reavivar la discusión sobre el equilibrio entre seguridad, identidad nacional y libertades individuales.