Falsa promesa de 25 computadoras termina en estafa a escuela comunitaria en Cabo San Lucas

El Centro Comunitario Todo por la Niñez, ubicado en el asentamiento Caribe de la delegación de Cabo San Lucas, denunció públicamente haber sido víctima de una estafa, luego de que una supuesta empresa ofreciera la donación de materiales y 25 equipos de cómputo que finalmente no fueron entregados.

De acuerdo con la directora del plantel, Celia Roldán, el contacto con los presuntos donantes ocurrió durante el fin de semana, cuando representantes de la empresa se comunicaron para anunciar el apoyo. No obstante, solicitaron un depósito previo por concepto de gastos de envío, lo que posteriormente se confirmó como parte del engaño. La directora explicó que confiaron en la propuesta debido a que la recomendación provino de una persona cercana, quien también habría sido afectada.

“Quiero contarles que el día de ayer estábamos todos muy felices, ya que el fin de semana nos contactó una empresa en donde nos dijeron que nos iban a donar mobiliario y 25 computadoras. Nos pusimos muy felices porque nuestra escuela no tiene computadoras y era una donación que iba a abrir las herramientas para que los niños tuvieran acceso a la tecnología (…) pero tristemente fuimos engañados, porque esto fue una estafa; ellos nunca llegaron y nos enteramos que hicieron lo mismo con una escuela de La Paz. Por eso hoy queremos alzar la voz, porque no queremos que les pase lo mismo a otros niños y otras comunidades”, expresó Celia Roldán, directora del Centro Comunitario Todo por la Niñez.

Roldán relató que la noticia de la donación generó entusiasmo entre las niñas y niños que asisten al centro comunitario, quienes incluso prepararon carteles, cartas y obsequios de agradecimiento para recibir a los supuestos representantes de la empresa, mismos que no acudieron el día acordado para la entrega.

Tras el incidente, informó que acudieron al Ministerio Público para iniciar las acciones legales correspondientes. Señaló además que la difusión del caso busca advertir a otras escuelas y comunidades para evitar que sufran un engaño similar, al tiempo que reiteró la necesidad de contar con equipos de cómputo que permitan a las y los menores acceder a herramientas tecnológicas para su aprendizaje.

