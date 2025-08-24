Prometen restablecer al 100 % el servicio de recolección de basura en Cabo San Lucas esta semana

Ciudadanos de diversas colonias de la delegación de Cabo San Lucas han denunciado que la recolección de desechos sólidos llega a tardar hasta una semana, situación que ha generado molestias ante la acumulación de basura en espacios públicos y domicilios.

Ante los señalamientos, el Ayuntamiento de Los Cabos informó que, de las 14 unidades asignadas a esta delegación, una parte importante se encontraba fuera de servicio debido a diversas fallas mecánicas.

El oficial mayor, Carlos Alberto Beltrán Olmeda, aseguró que se están tomando medidas para normalizar el servicio, y que la próxima semana se espera tener en operación el 100 % de las unidades recolectoras, las cuales deberán pasar al menos dos veces por semana por cada colonia.

“El compromiso es que el camión recolector pase por lo menos dos veces por semana. Personalmente acudí a Servicios Públicos para atender la demanda de herramientas e insumos que requieren los camiones,” señaló Beltrán Olmeda.

LEER MÁS: Tres semanas sin recolección de basura en la colonia Brisas en Cabo San Lucas

Asimismo, indicó que tres de las cuatro unidades descompuestas ya están reparadas, y que se espera que la última entre en funcionamiento a mediados de la semana entrante.

“Esperamos contar con el 100 % de los camiones recolectores operativos. En total, son 14 unidades las asignadas a Cabo San Lucas,” agregó.

Beltrán Olmeda también informó que la Dirección de Servicios Públicos realizará una solicitud para que se contemple la compra de nuevas unidades recolectoras a través del Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental, con el objetivo de cubrir eficientemente la demanda de recolección de residuos en todo el municipio de Los Cabos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.