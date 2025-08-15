Promoción turística, el blindaje que mantiene a Los Cabos en la mira del turismo mundial

La ratificación del nivel 2 de alerta de seguridad para México por parte del gobierno de Estados Unidos, vigente desde hace seis años, ha renovado el llamado del sector empresarial a reforzar la estrategia de promoción turística de Los Cabos, con el objetivo de contrarrestar la percepción de inseguridad nacional y proteger la imagen del destino a nivel internacional.

Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, subrayó la importancia del trabajo que realiza el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) y pidió un mayor respaldo institucional y presupuestal para fortalecer las campañas de promoción, especialmente en el mercado estadounidense, que representa la mayor parte del turismo en la región.

“Cobra mucho valor la promoción turística que hace Fiturca. Ante el contexto nacional de inseguridad, y considerando que la mayoría de nuestros visitantes son estadounidenses, debemos incrementar el apoyo y las acciones estratégicas. Por eso es crucial que Fiturca continúe liderando los esfuerzos para posicionar al destino como seguro y confiable,” afirmó.

Incrementar el presupuesto, clave para consolidar a Los Cabos como destino seguro

Actualmente, Fiturca opera con un presupuesto anual aproximado de 300 millones de pesos, con los cuales logra atraer a más de 4 millones de turistas. No obstante, empresarios turísticos y hoteleros consideran que, para mantener y escalar su posicionamiento global, se requiere al menos un presupuesto de 900 millones de pesos anuales.

Este aumento permitiría ejecutar campañas de promoción internacional más amplias y comunicar con mayor efectividad que Los Cabos es un destino turístico seguro, competitivo y de clase mundial.

