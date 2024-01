Fomentan la inclusión con talleres de braille para personas videntes

En la ciudad de La Paz, la asociación civil Proyecto Pantone 294 lleva más de una década realizando acciones en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Una de ellas es ofrecer talleres de sistema braille para videntes. Con esto, se busca que aquellos que no tienen ceguera ni discapacidad visual también se familiaricen con este sistema de lectoescritura.

Alán René Vera Lonngi, presidente de la organización, relató que todo inició hace treinta años, cuando abrió un café internet y decidió incluir en las computadoras herramientas para que las personas con ceguera pudieran utilizarlas. Además, se adentró en el aprendizaje del braille.

Indicó que lamentablemente son pocos los que se interesan en conocer el braille. Incluso entre las personas con ceguera las tasas de alfabetización braille son bajas. Este desinterés podría estar relacionado con la poca disponibilidad de materiales, libros y documentos en braille.

“Las instituciones como los CAM laboral, las escuelas de atención múltiple les enseñan estas herramientas a los están ahí, pero ¿y todos los demás? ¿Para qué sirve que aprenda yo lengua de señas si no puedo comunicarme contigo quieres oyente? ¿Para qué aprendo yo solito braille si no escriben libros o si no hay bibliotecas?”, mencionó.