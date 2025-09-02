Los fenómenos son naturales, los desastres no”: Diputado promueve cultura de prevención en universidades de BCS

Con el objetivo de promover la cultura de la prevención y fortalecer la protección civil, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes llevó su conferencia “Los fenómenos son naturales, los desastres no” a estudiantes universitarios de los cinco municipios de Baja California Sur.

Durante esta gira estatal, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) compartió con alumnos de diversas licenciaturas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) estrategias para reducir riesgos ante fenómenos naturales.

“La prevención no solo protege vidas, sino que también garantiza el desarrollo sostenible de nuestras comunidades”, expresó Agúndez.

La conferencia abordó temas clave como:

Gestión y planificación de riesgos.

Educación ambiental.

Conservación de recursos naturales.

Resiliencia frente a lluvias intensas y huracanes.

Conciencia sobre el cambio climático.

LEER MÁS: Cristina Contreras busca consolidar confianza ciudadana en Congreso BCS

En cada municipio, el diputado también sostuvo diálogos con la ciudadanía para reforzar el mensaje de responsabilidad ambiental y acción preventiva.

Finalmente, agradeció la disposición del rector de la UABCS, Dr. Dante Salgado González, así como de docentes, autoridades universitarias y locales por facilitar estos espacios de aprendizaje e inspiración.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento