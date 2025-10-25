Propefa detiene en México a personal contratado por Space X, empresa de Elon Musk
La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) ha puesto un freno a las operaciones que la empresa Resolve Marine realizaba en Playa Bagdad, Matamoros, Tamaulipas (noreste de México) para limpiar la basura espacial que dejan los lanzamientos de cohetes de SpaceX.
La medida se tomó de forma contundente al comprobar que el personal de la compañía, originaria de Florida, Estados Unidos, carecía de los permisos oficiales necesarios para realizar cualquier tipo de labor en territorio mexicano, lo que detonó una investigación formal por parte de la dependencia federal.
La justificación de la presencia de la compañía del magnate Elon Musk en costas mexicanas se centra en el creciente problema de la basura espacial generada por los lanzamientos de su cohete Starship desde Texas.
Resolve Marine había sido encomendada a limpiar la basura espacial e investigar el impacto ambiental de los residuos de SpaceX que llegan a las playas del Golfo de México.
La suspensión de las labores y la retención del personal ocurrieron el 20 de octubre, cuando inspectores federales detectaron las irregularidades durante una revisión.
La gravedad del asunto se hizo evidente tras el último lanzamiento de Starship, ocurrido el 13 de octubre. Días después, el 15 de octubre, el grupo ambientalista Conibio Global y especialistas documentaron en la zona la aparición de fragmentos metálicos y un tanque identificados como restos del cohete, además del hallazgo de dos delfines muertos en Playa Bagdad, de Tamaulipas.
Este viernes, Conibio Global señaló que por el momento, las labores de limpieza por parte de la empresa Resolve Marine en playas de Tamaulipas “quedaron suspendidas hasta que se presenten las autorizaciones requeridas”.
