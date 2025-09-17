Erick Agúndez propone regular el funcionamiento de las comisiones unidas del Congreso de BCS

El diputado Erick Iván Agúndez Cervantes presentó una iniciativa ante la XVII Legislatura para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Su objetivo es regular la figura de las comisiones unidas, actualmente no contemplada en la ley.

La propuesta incluye la reforma de los artículos 42 fracción XIX, 44, 55, 56, 71, 111, 117 y 196 (primer párrafo), así como la adición del artículo 49 Bis.

Agúndez explicó que actualmente las comisiones unidas operan por costumbre, ya que la Ley Orgánica no establece ni su integración ni su funcionamiento. Esto ha generado obstáculos en la discusión de dictámenes cuando no hay consenso entre las comisiones involucradas.

Con esta iniciativa, se busca modernizar el proceso legislativo y otorgar certeza jurídica a las comisiones unidas, definiendo cuándo deben conformarse, cómo se integran y cómo deben operar.

