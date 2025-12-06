Proponen en BCS que camiones de carga instalen gobernadores de velocidad antes de 2026

El Congreso del Estado de Baja California Sur recibió una iniciativa del diputado Omar Torres Orozco (PT) para modificar la Ley de Transporte y exigir que todas las unidades de carga pesada que circulan en la entidad cuenten con gobernadores de velocidad, dispositivos que limitan de manera automática la rapidez máxima del vehículo.

De acuerdo con la propuesta, los concesionarios tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para acreditar ante la autoridad estatal que sus camiones ya cuentan con este mecanismo. La medida busca reducir accidentes viales relacionados con exceso de velocidad, principalmente en carreteras estatales.

La iniciativa también plantea la creación de centros de revisión electromecánica, operados directamente por la autoridad o mediante talleres convenidos, donde se verificará el correcto funcionamiento de sistemas mecánicos, eléctricos y de control de velocidad. En caso de incumplimiento, el vehículo podría perder temporalmente su permiso de circulación hasta ser regularizado.

Torres Orozco explicó que la propuesta responde al incremento de percances en los que participan unidades de carga y afirmó que limitar la velocidad permitirá mejorar la seguridad vial en todo el estado.

