Proponen reformas para garantizar el “Turismo Accesible” en BCS

La diputada Dalia Verónica Collins Mendoza presentó una iniciativa para fortalecer las normas de Turismo Accesible en Baja California Sur.

La propuesta busca que los prestadores de servicios turísticos tengan obligaciones más claras y protectoras hacia las personas con discapacidad.

El proyecto plantea que los turistas con discapacidad puedan acceder a los servicios turísticos con todos los implementos necesarios para su movilidad y uso personal. Esto incluye aparatos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos, así como animales de asistencia.

Durante su intervención, Collins Mendoza destacó que la iniciativa busca garantizar que la Ley de Turismo estatal cumpla su objetivo: ofrecer oportunidades para que las personas con discapacidad disfruten de las instalaciones turísticas y participen en programas de turismo accesible como política pública.

LEE MÁS: Buscan actualizar la ley para regular mejor a los agentes inmobiliarios en Baja California Sur

La legisladora señaló que estas reformas permitirán que personas con discapacidad y adultos mayores accedan a los espacios turísticos en igualdad de condiciones y con la mayor autonomía posible.

El proyecto fue turnado a la Comisión Permanente de Asuntos Comerciales y Turísticos para su análisis y dictamen.