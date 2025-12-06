Proponen que en BCS sea obligatorio el uso de mingitorios secos en edificios públicos

En una iniciativa presentada recientemente, el diputado Sergio Polanco propone reformar la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua del estado, con objeto de imponer como obligatorio el uso de mingitorios secos en edificios públicos de gran afluencia.

Los mingitorios secos son dispositivos sanitarios que no requieren agua para su funcionamiento —emplean sistemas de válvula de sello o gravedad— lo que elimina la necesidad de conexiones hidráulicas, simplifica el mantenimiento y reduce costos. Según estimaciones de la iniciativa, cada unidad podría ahorrar más de 164 000 litros de agua al año.

La propuesta se da en un contexto marcado por la escasez de agua: en Baja California Sur, más del 98 % del recurso hídrico proviene de acuíferos que actualmente se encuentran sobreexplotados. Por ello, los mingitorios secos se perfilan como una alternativa técnica, económica y sostenible para mitigar el consumo de agua en espacios públicos.

Adicionalmente, la iniciativa busca incorporar lo establecido en la NOM-002-CONAGUA-2021 —norma oficial que regula especificaciones de eficiencia para aparatos sanitarios— y actualizar las regulaciones del estado para promover explícitamente el uso de tecnologías sanitarias de bajo consumo.

De aprobarse la reforma, el uso obligatorio de mingitorios secos aplicaría en edificios de “alto uso” como: Centros comerciales, Estadios, Aeropuertos Y Otros espacios públicos de gran concurrencia

El diputado Polanco señaló que la iniciativa representa una medida técnica, jurídica y ambiental frente a la crisis del agua en la entidad, buscando establecer un modelo de desarrollo sostenible que proteja el recurso hídrico para las generaciones presentes y futuras.

Además, subrayó que los mingitorios secos no solo permitirían ahorrar grandes volúmenes de agua, sino también reducir costos de mantenimiento y operación, gracias a su diseño eficiente.

Aunque la propuesta cuenta con argumentos técnicos de ahorro y sostenibilidad, su aprobación requiere una modificación legal, así como un proceso de regulación que establezca claramente las especificaciones, mantenimiento y supervisión de estos dispositivos. Asimismo, existirá la necesidad de sensibilizar a usuarios y autoridades sobre su uso, mantenimiento e higiene.

También será importante evaluar si la obligatoriedad no afecta rehabilitaciones o construcciones existentes, y cómo se aplicará en edificaciones ya instaladas. Además, deberá considerarse si habrá periodos de adaptación, incentivos o apoyos para quienes deban instalar los mingitorios secos.

