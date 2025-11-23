19 huéspedes en hotel Fiesta Inn de Nogales resultan intoxicados

Intoxicación en hotel Fiesta Inn

Nogales, Sonora.– La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que 19 personas sufrieron intoxicación por monóxido de carbono en el hotel Fiesta Inn, ubicado en la colonia Nueva Nogales.

El incidente ocurrió la mañana del domingo 23 de noviembre y movilizó a bomberos, cuerpos de emergencia y personal de seguridad.

Entre los afectados había 13 adultos y seis menores. Dos adultos fueron llevados a un hospital, recibieron atención médica y horas después regresaron a sus actividades.

Tras la revisión, Protección Civil aseguró que el riesgo quedó bajo control.

“Se hicieron inspecciones, se reguló el sistema de calefacción y se ventiló el área. Los huéspedes volvieron a sus habitaciones”, informó la dependencia.

Otro hecho trágico en Nogales

El viernes 21 de noviembre, una niña de 3 años murió tras ser atropellada en el bulevar De Anza, esquina con calle Fronteras.

De acuerdo con la madre, la menor se soltó de su mano y corrió hacia la calle. En ese momento, una camioneta Nissan Pathfinder negra pasaba por el lugar y la impactó.

La niña fue trasladada en un vehículo particular hacia un hospital. En el camino encontraron una ambulancia, pero los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora investiga el caso y reportó la detención de un hombre de 47 años, presunto responsable del atropellamiento.

Fin de semana marcado por emergencias

Nogales vivió un fin de semana difícil: primero la intoxicación en un hotel y después la muerte de una menor en un accidente vial.

Finalmente, las autoridades reiteraron que seguirán reforzando la atención inmediata en emergencias para proteger a la población.