Protección Civil emite alerta en BCS ante las lluvias — pronóstico para hoy y fin de semana
De acuerdo con los datos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) —tomados por Protección Civil— se esperan lluvias aisladas en varios municipios de Baja California Sur, especialmente en zonas costeras y serranas.
- En La Paz y Los Cabos se prevén precipitaciones ligeras, con acumulados de 5 mm o menos, aunque podrían presentarse focos con lluvias entre 10 y 15 mm.
- En regiones montañosas como la sierra de la Giganta —en municipios como Comondú, Loreto o la zona sur de Mulegé— también se prevén lluvias dispersas y posibilidad de actividad eléctrica.
- Vientos moderados a fuertes en zonas costeras y posibilidad de oleaje elevado en áreas del litoral, lo que podría complicar la navegación y generar corrientes peligrosas.
Ante estas condiciones, la CEPC-BCS hace un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones:
- Evitar cruzar arroyos, cauces o zonas inundables, incluso si el flujo de agua parece leve.
- Reducir la velocidad al conducir por carreteras costeras o carreteras con posibles encharcamientos.
- Estar atento a los avisos oficiales y actualizaciones meteorológicas: las condiciones podrían cambiar rápidamente.
El pronóstico sugiere que las lluvias podrían continuar de forma intermitente durante el fin de semana, dependiendo del desplazamiento de sistemas nubosos y de la humedad proveniente del océano Pacífico. Zonas serranas y costeras deberán mantenerse en alerta, especialmente por posibles chubascos localizados o tormentas eléctricas.
Las autoridades de Protección Civil reiteraron la importancia de la prevención, comunicación comunitaria y coordinación interinstitucional, sobre todo en zonas vulnerables, para minimizar riesgos ante precipitaciones o fenómenos meteorológicos adversos.
