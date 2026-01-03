Dirección de Protección Civil cambia su nombre e incorpora Gestión de Riesgos en Los Cabos

Con un enfoque reforzado en la prevención, la planeación y la atención de emergencias, el Ayuntamiento de Los Cabos aprobó por unanimidad el nuevo Reglamento Interno de la Secretaría General Municipal, mediante el cual la dependencia adopta oficialmente la denominación de Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

El titular del área, Francisco Cota Márquez, explicó que este cambio amplía el ámbito de actuación institucional al incorporar de manera formal la gestión integral de riesgos, lo que permitirá fortalecer las estrategias preventivas y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia en beneficio de la población.

“Este cambio nos permite reforzar la planeación, optimizar la respuesta ante emergencias y consolidar una visión integral de la gestión de riesgos en el municipio”, expresó el funcionario.

Cota Márquez detalló que la nueva denominación de Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos representa un mayor respaldo institucional, al otorgar facultades y atribuciones que fortalecen la capacidad operativa del área y su coordinación con instancias municipales, estatales y federales, priorizando siempre la protección de la ciudadanía.

Asimismo, informó que la Secretaría General Municipal le notificó su nombramiento como encargado del despacho de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos a partir del 21 de diciembre de 2025, en tanto se realiza la ratificación correspondiente en la próxima sesión de Cabildo.

La aprobación del nuevo reglamento se formalizó mediante el acuerdo número 198, asentado en el acta número 35 de la decimosexta sesión ordinaria, celebrada los días 8 y 11 de diciembre de 2025, entrando en vigor el 21 de diciembre del mismo año.

Finalmente, se dio a conocer que ya se trabaja en la actualización de la imagen institucional, lo que incluye la modificación de actas de inspección, actas circunstanciadas, sellos oficiales y documentación administrativa, para garantizar la correcta aplicación del cambio de denominación en todos los procesos de la dependencia.

