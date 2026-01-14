Protección Civil de Los Cabos busca dejar atrás el modelo reactivo y apostar por la prevención

La reestructuración de la Dirección Municipal de Protección Civil en Los Cabos busca cambiar el enfoque en la atención de emergencias, dejando atrás un modelo reactivo para avanzar hacia uno centrado en la prevención y la gestión de riesgos, informó Francisco Cota Márquez, encargado del despacho de la dependencia.

El funcionario explicó que el cambio de denominación a Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos permite elevar el rango institucional del área y otorgarle mayores facultades operativas, en apego a lo establecido en la Ley General de Protección Civil y su reglamentación en los ámbitos federal, estatal y municipal.

“Esto es nuevo para el municipio. Vamos a trabajar mucho en la cuestión, primeramente en la prevención, en gestionar el riesgo, en hacer acciones para protección de la vida y de salud de las personas, y lo que marca el objetivo principal de la protección civil que es la prevención. No hay que estar reactivos, tenemos que ser preventivos y todo lo vamos a hacer otra vez de la coordinación de gestión de riesgos”, expresó Cota Márquez.

Cota Márquez precisó que el ajuste va más allá del nombre de la dependencia, ya que contempla una reorganización interna para fortalecer áreas clave como la gestión de riesgos, la coordinación jurídica y administrativa, así como la difusión de acciones preventivas. Además, se otorga reconocimiento normativo a las coordinaciones delegacionales de Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera.

La modificación fue aprobada por unanimidad por el Cabildo de Los Cabos como parte del nuevo Reglamento Interno de la Secretaría General Municipal, el cual entró en vigor el 21 de diciembre de 2025. Mientras tanto, el funcionario se mantiene como encargado del despacho, en espera de su ratificación formal.

