Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 8 de Diciembre, 2025
HomeLa PazProtección Civil refuerza operativo decembrino y llama a prevenir accidentes en La Paz
La Paz

Protección Civil refuerza operativo decembrino y llama a prevenir accidentes en La Paz

Protección Civil de La Paz, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, implementó un operativo especial de seguridad por la temporada decembrina
Joaquín Sánchez Castro
8 diciembre, 2025
0
14
Protección Civil refuerza operativo decembrino y llama a prevenir accidentes en La Paz

Foto: Cortesía

Protección Civil de La Paz, en conjunto con corporaciones de seguridad, tránsito y el Heroico Cuerpo de Bomberos, puso en marcha un operativo especial con motivo de la temporada decembrina, el cual estará vigente desde principios de diciembre y durante el mes de enero, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar el uso de pirotecnia, al advertir que los fuegos artificiales representan un alto riesgo de incendios y lesiones, especialmente en zonas habitacionales. Asimismo, reiteraron la importancia de reforzar la seguridad vial, extremando precauciones al conducir, evitando manejar bajo los efectos del alcohol y absteniéndose de utilizar el teléfono celular mientras se está al volante.

En cuanto a la prevención de incendios en los hogares, Protección Civil recomendó revisar de forma constante las luces y extensiones navideñas para prevenir sobrecargas eléctricas y cortocircuitos. También se exhortó a desconectar los adornos luminosos al salir de casa o al momento de dormir, así como a mantener velas y materiales inflamables alejados de fuentes de calor y del árbol de Navidad.

Como parte de las acciones preventivas, personal de Protección Civil capacitó a comerciantes de los tianguis navideños en el uso adecuado de extintores y en medidas básicas de prevención de riesgos, con el fin de reducir incidentes en espacios de alta concentración de personas.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de la página oficial de Protección Civil de La Paz en Facebook y recordaron que, ante cualquier emergencia, es fundamental comunicarse de inmediato a los servicios de auxilio.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasHeroico Cuerpo de BomberosProtección Civil de La Paztemporada decembrina
Articulo anterior

Inundación en el Louvre destapa deterioro interno: más de 400 obras dañadas ...

Siguiente articulo

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de la MLB