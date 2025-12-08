Protección Civil refuerza operativo decembrino y llama a prevenir accidentes en La Paz

Protección Civil de La Paz, en conjunto con corporaciones de seguridad, tránsito y el Heroico Cuerpo de Bomberos, puso en marcha un operativo especial con motivo de la temporada decembrina, el cual estará vigente desde principios de diciembre y durante el mes de enero, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar el uso de pirotecnia, al advertir que los fuegos artificiales representan un alto riesgo de incendios y lesiones, especialmente en zonas habitacionales. Asimismo, reiteraron la importancia de reforzar la seguridad vial, extremando precauciones al conducir, evitando manejar bajo los efectos del alcohol y absteniéndose de utilizar el teléfono celular mientras se está al volante.

En cuanto a la prevención de incendios en los hogares, Protección Civil recomendó revisar de forma constante las luces y extensiones navideñas para prevenir sobrecargas eléctricas y cortocircuitos. También se exhortó a desconectar los adornos luminosos al salir de casa o al momento de dormir, así como a mantener velas y materiales inflamables alejados de fuentes de calor y del árbol de Navidad.

Como parte de las acciones preventivas, personal de Protección Civil capacitó a comerciantes de los tianguis navideños en el uso adecuado de extintores y en medidas básicas de prevención de riesgos, con el fin de reducir incidentes en espacios de alta concentración de personas.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de la página oficial de Protección Civil de La Paz en Facebook y recordaron que, ante cualquier emergencia, es fundamental comunicarse de inmediato a los servicios de auxilio.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO