Protección Civil analiza instalar sismógrafos en Los Cabos para monitoreo sísmico

Autoridades de Protección Civil de Los Cabos informaron que se analiza la instalación de sismógrafos en Los Cabos, como parte de las acciones preventivas del Plan Sísmico Municipal, el cual ya se encuentra integrado al Consejo Municipal de Protección Civil.

El director de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Francisco Cota Márquez, explicó que actualmente se mantiene coordinación con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para evaluar la viabilidad técnica de operar este tipo de sistemas de monitoreo sísmico en Los Cabos.

“Tenemos un plan sísmico que ya está dentro del Consejo Municipal de Protección Civil; contamos con el programa. Estamos en acercamiento con el CICESE y el Cenapred para evaluar qué tan viable es instalar sismógrafos en el municipio de Los Cabos”, detalló Cota Márquez.

Como parte del proceso, el CICESE instaló sismógrafos de prueba, con los cuales ya se realizan mediciones preliminares. La información obtenida permitirá analizar la actividad sísmica en Los Cabos y determinar la viabilidad del proyecto antes de decidir su instalación permanente en el municipio.

