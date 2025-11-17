Protegen 56 huevos del segundo nido de tortuga laúd de la temporada en Los Cabos

Autoridades ambientales de Los Cabos confirmaron el hallazgo del segundo nido de tortuga laúd de la temporada, del cual fueron protegidos 56 huevos para garantizar su adecuada incubación.

El descubrimiento ocurrió durante los recorridos de vigilancia que realiza el personal de Protección a la Tortuga Marina en las playas del municipio.

La tortuga laúd (Dermochelys coriacea), considerada la tortuga marina más grande del mundo y catalogada en peligro crítico de extinción, representa una prioridad para los esfuerzos de conservación.

LEE MÁS: Alertan por altas concentraciones de vanadio en labiales de todas las gamas comercializados en México

Tras detectar el rastro y ubicar el nido, especialistas trasladaron los huevos a un corral de incubación, donde permanecerán bajo monitoreo constante hasta su eclosión.

LEE MÁS: Predisposición genética a la diabetes en México dispara casos tempranos y alerta a especialistas

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener las playas libres de obstáculos, reducir la contaminación lumínica y evitar el tránsito vehicular nocturno, a fin de favorecer más arribos de hembras durante la temporada. También pidieron a residentes y turistas reportar cualquier avistamiento para fortalecer la protección de la especie.