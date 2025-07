¿Vas al mar? Sigue estos consejos para proteger los corales estas vacaciones

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) emitió una serie de recomendaciones clave para fomentar la conservación de los arrecifes de coral, ecosistemas marinos esenciales que enfrentan múltiples amenazas.

Entre las sugerencias destaca no tocar ni pisar los corales, evitar el uso de bloqueadores solares no biodegradables y no alimentar a las especies marinas. También se exhorta a no recolectar flora o fauna, así como a no arrojar basura en playas o cuerpos de agua.

La CONANP recuerda que los arrecifes son fundamentales para la biodiversidad marina y la protección costera, por lo que es urgente promover prácticas responsables entre visitantes y comunidades costeras para garantizar su preservación a largo plazo.