Protegen nido de tortuga marina en playa El Corsario: resguardan 137 huevos

El miércoles 24 de septiembre, cerca de las 9 de la noche, personal de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente recibió un reporte de anidación de tortuga marina en la playa El Corsario, en Cabo San Lucas.

De inmediato acudieron al sitio junto con la Dirección Municipal de Recursos Naturales y Vida Silvestre del XV Ayuntamiento de Los Cabos, además de integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa de la PROFEPA.

137 huevos resguardados

En el lugar se protegió un nido con 137 huevos, asegurando su cuidado. Tras el desove, la tortuga se dirigió hacia la vialidad; sin embargo, fue auxiliada con cuidado y devuelta de manera segura al mar.

Trabajo coordinado

En estas acciones participaron el coordinador de ZOFEMAT en Cabo San Lucas, Iván Fuentes; elementos de Seguridad Pública y Vialidad; y el biólogo Gabriel Olvera Guevara, encargado del Programa de Protección a la Tortuga Marina. Gracias a la coordinación, se mantuvo el orden entre los visitantes y se garantizó la protección del ejemplar.

Temporada de anidación

Actualmente se vive una temporada alta de anidación de tortugas marinas. Por ello, las autoridades exhortan a la ciudadanía a respetar a los animales y permitirles el espacio necesario para anidar.

Asimismo, se recuerda que cualquier avistamiento debe reportarse al 911, donde un técnico especializado acudirá a atender la situación.

Compromiso ambiental

El XV Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso con la conservación de especies marinas y la protección de su hábitat natural. Para ello, trabaja de la mano con autoridades ambientales y de seguridad, buscando preservar el patrimonio natural de la región.

