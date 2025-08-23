Protegen nido con más de 100 huevos de tortuga en Los Cabos

En plena temporada de anidación de tortugas marinas, las playas de Los Cabos ya reciben a los primeros ejemplares que desovan entre julio y noviembre. Autoridades y colectivos ambientales mantienen programas de protección para asegurar que los nidos y crías lleguen con éxito al mar.

Esta semana, personal del Sector Naval de Cabo San Lucas y la Unidad Naval de Protección Portuaria localizó un nido con 144 huevos en la playa Coral Negro. Los quelonios fueron trasladados a un tortugario para su resguardo, práctica que se realiza cada año dentro de los programas de conservación.

En 2024 se protegieron más de mil nidos en playas como El Médano, Palmilla y Costa Azul. De ellos se liberaron decenas de miles de crías, lo que muestra la magnitud del fenómeno en la zona.

Las tortugas marinas —principalmente la golfina, aunque también se observan laúd y prieta— cumplen un papel fundamental en los ecosistemas. Sin embargo, enfrentan riesgos como depredadores naturales, contaminación, luces artificiales y la presencia de vehículos o mascotas en la arena.

La Dirección de Ecología Municipal exhortó a la ciudadanía a sumarse a las acciones de cuidado. Algunas recomendaciones son: no bloquear el camino de las crías, evitar el uso de flash en fotografías, no manipular a las tortugas durante la anidación y no circular con vehículos en la playa.

Además de las autoridades, colectivos ambientales y brigadas de voluntarios realizan patrullajes nocturnos para detectar nidos. En caso de observar ejemplares en riesgo, se recomienda reportar de inmediato al 911 para recibir atención especializada.

