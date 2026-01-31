Protegen más de 7 mil nidos de tortuga marina en Los Cabos durante temporada 2025

Con el cierre de la temporada de anidación 2025, el Programa de Protección de la Tortuga Marina del Ayuntamiento de Los Cabos reportó un balance positivo, con más de 7 mil nidos protegidos en todo el municipio, en un periodo marcado tanto por avances significativos en la conservación como por los crecientes retos ambientales que enfrenta esta especie en las playas del municipio.

De acuerdo con Gabriel Olvera Guevara, coordinador del Programa de Protección de la Tortuga Marina, si bien las cifras reflejan un impacto favorable en la protección de nidos, existen factores naturales y ambientales que influyen directamente en la reproducción de las tortugas marinas, entre ellos las variaciones propias de cada temporada y los efectos del cambio climático.

“Ahorita estamos prácticamente cerrando la temporada de anidación 2025. Los datos que tenemos al momento son de más de 7000 nidos protegidos en todo el municipio, es un número importante, un poco menor a lo de la temporada anterior, pero ya son cuestiones naturales. Aquí lo importante recalcar que tenemos actualmente cinco nidos de tortuga Laúd en incubación, que es una tortuga en peligro crítico y esperamos que eclosionen ya a finales de enero, en febrero, diferentes épocas”, expresó Olvera Guevara.

El coordinador destacó que la presencia de cinco nidos de tortuga laúd, considerada la tortuga marina más grande del mundo y catalogada en peligro crítico de extinción, representa uno de los logros más relevantes de la temporada, debido a que la anidación de esta especie es poco frecuente en esta región de la península.

Pese a estos avances, advirtió que la protección de la tortuga marina enfrenta desafíos cada vez mayores, particularmente por los efectos del cambio climático y el desarrollo de actividades humanas en las zonas costeras, factores que pueden comprometer la viabilidad de los nidos y el adecuado desarrollo de las crías.

“Un reto muy importante es a lo que nos enfrentamos con el cambio climático. Las temperaturas en la playa incrementan, la lluvia en cierta época al año escasea, entonces, eso afecta al desarrollo embrionario en las crías en la playa (…) El otro reto que enfrentamos es los desarrollos turísticos en la playa, necesitamos que la mayoría se integren a los programas, que tengan sus programas internos de protección ambiental para trabajar en conjunto con ellos y que haya menos afectaciones”, agregó.

A estos factores, agregó, se suman prácticas que continúan afectando las playas, como el ingreso de vehículos, que pueden dañar los nidos y compactar la arena, así como la presencia de mascotas sin supervisión, las cuales pueden inhibir la anidación o incluso depredar crías y nidos. En este sentido, reiteró el llamado a la ciudadanía a disfrutar de las playas de manera responsable y a respetar la normatividad ambiental vigente.

Finalmente, Olvera Guevara subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades, sector turístico y sociedad, con el fin de reducir las afectaciones a los sitios de anidación y garantizar la conservación de las tortugas marinas y de los ecosistemas costeros en Los Cabos.

