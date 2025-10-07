¿Cómo proteger tu hogar durante el huracán Priscilla?

Ante la presencia del huracán Priscilla y el incremento de sistemas tropicales en el Pacífico, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas emitió una alerta preventiva con una serie de recomendaciones para reducir riesgos en los hogares.

El capitán Jesús Enrique Angulo Ortega, jefe de Inspecciones y Dictámenes de Riesgo, subrayó la importancia de revisar techos, asegurar tanques de gas y podar árboles que representen peligro ante los fuertes vientos.

“Previo al acercamiento de un huracán nosotros tenemos que revisar la parte de nuestros techos, que no tengamos nada arriba del techo que pueda salir volando como proyectil; en ello revisar nuestro tanque de gas si este es estacionario y si lo tenemos arriba del techo, revisar que esté anclado para que, por los vientos que pudiese traer el huracán, no se vaya a mover el tanque y no vaya a fracturar la tubería del gas”, expresó Angulo Ortega.

El capitán Angulo recordó que estas medidas preventivas deben aplicarse especialmente en el contexto actual, ya que Priscilla mantiene condiciones de riesgo para Baja California Sur y su paso coincide con el punto más activo de la temporada de huracanes.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas mantiene personal y equipo en vigilancia permanente, preparado para responder ante cualquier emergencia relacionada con lluvias, ráfagas o inundaciones en el municipio.