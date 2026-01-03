Protesta en CDMX frente a Embajada de EU exige liberación de Maduro y paz tras ataque a Venezuela

Este sábado 3 de enero de 2026, colectivos sociales y activistas se congregaron en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para manifestar su rechazo a lo que calificaron como una agresión militar de Washington contra Venezuela, tras un operativo en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, informaron medios nacionales.

La protesta, convocada por diversos grupos solidarios con Venezuela, se realizó con consignas como “Repudiamos el bombardeo yanqui” y “Liberen a Maduro, paz para Venezuela”, con pancartas y altavoces que exigían un alto a la intervención extranjera y el respeto a la soberanía de los pueblos.

En su pronunciamiento, los manifestantes pidieron, además del cese de las acciones bélicas, que se restablezca el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas que no impliquen la violencia ni la ruptura del orden internacional. La movilización resaltó la demanda de respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

El contexto de la protesta es el incremento de tensiones tras los ataques de Estados Unidos contra objetivos en territorio venezolano y la captura de Maduro, hechos que han generado reacciones diplomáticas y sociales en distintos países de la región y el mundo.

Hasta el momento, autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento público específico sobre la protesta, aunque el gobierno federal ha llamado previamente al respeto al derecho internacional y a la paz en torno al conflicto venezolano.

Las organizaciones participantes adelantaron que continuarán con sus acciones de solidaridad y denuncia, y hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y a sumar voces en favor de una solución pacífica y negociada para Venezuela.

