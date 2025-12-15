Protesta sindical en el Congreso de BCS logra aumento parcial en bonos

El acuerdo tras la protesta

Este lunes 15 de diciembre se confirmó que los trabajadores sindicalizados del Congreso del Estado de Baja California Sur obtuvieron un incremento de mil pesos quincenales en su estímulo interno, luego de realizar una protesta simbólica para exigir respuesta a un pliego petitorio presentado desde septiembre.

La delegada sindical, María del Carmen Zúñiga Ojeda, explicó que la demanda original contemplaba un aumento de 2,500 pesos quincenales, pero la Junta de Gobierno únicamente aprobó mil pesos, además de la asignación de cinco plazas prejubilarías para compañeros próximos a concluir su vida laboral.

Antecedentes de la demanda

Desde el año 2000, los trabajadores sindicalizados han presentado pliegos petitorios internos para mejorar bonos y prestaciones.

En septiembre de 2025, se entregó una nueva solicitud con siete puntos, pero durante meses no hubo respuesta oficial.

La falta de atención llevó a los 70 trabajadores sindicalizados a realizar una protesta simbólica en el recinto legislativo.

Resultado de la negociación

El bono quincenal quedará en 4,000 pesos para cada trabajador sindicalizado.

Se otorgaron cinco plazas prejubilatorias, beneficio que permitirá a empleados próximos al retiro acceder a mejores condiciones laborales.

, beneficio que permitirá a empleados próximos al retiro acceder a mejores condiciones laborales. El incremento se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2026, ya aprobado por el Congreso.

Reacciones de la base trabajadora

Zúñiga Ojeda calificó el acuerdo como “satisfactorio en parte”, reconociendo la voluntad de los diputados, aunque señaló que la base esperaba un aumento mayor.

“Seguiremos picando piedra el próximo año”, expresó, dejando claro que las demandas sindicales continuarán.

Un reflejo de la tensión laboral

Este tipo de negociaciones reflejan la tensión constante entre trabajadores sindicalizados y autoridades legislativas, quienes deben equilibrar las demandas internas con las responsabilidades hacia la ciudadanía.

La protesta en La Paz se suma a otras movilizaciones previas en el Congreso de BCS, donde los empleados han reclamado incrementos en prestaciones y bonos.

Los sindicalizados del Congreso de Baja California Sur lograron un aumento parcial en sus bonos tras ejercer presión con una protesta simbólica. Aunque el acuerdo no cumplió totalmente sus expectativas, representa un avance en sus demandas históricas y abre la puerta a nuevas negociaciones en 2026.