Protesta de trabajadores de salud irrumpe en visita de Claudia Sheinbaum a La Paz

El acto oficial encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en la capital sudcaliforniana se vio acompañado por una manifestación de trabajadores del sector salud, quienes exigieron la reinstauración del régimen de pensiones previo a la reforma de 2007.

Los inconformes denunciaron que fueron agredidos y bloqueados por guardias de seguridad al intentar ingresar al evento con pancartas alusivas a sus demandas.

“Nos agredieron aquí en la entrada… Nos dijeron que no podíamos entrar sin la pancarta”, reclamó uno de los manifestantes.

La protesta buscaba visibilizar el descontento con el sistema de jubilaciones vigente y respaldar a los compañeros del IMSS ordinario y del programa IMSS Bienestar. Los trabajadores señalaron que, pese a haber sido reconocidos como “héroes” en la pandemia, hoy se sienten ignorados.

“Pedimos que se regrese al régimen de pensiones de la Ley 2007… que se derogue la ley 2007 y se vuelva a ese sistema que teníamos”, subrayaron los representantes de la base trabajadora.

Aunque no se registraron incidentes mayores, los manifestantes permanecieron afuera del recinto, acusando que la instrucción de impedir su ingreso tenía como fin evitar que la presidenta fuera testigo directo de su inconformidad.

La visita presidencial, enmarcada en actividades de gobierno en Baja California Sur, quedó así acompañada por el reclamo de un sector que asegura seguirá movilizándose hasta obtener una respuesta oficial.

