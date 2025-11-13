Jóvenes de la Generación Z protestan en el Zócalo y colocan enorme manta de “Narcoestado”

La mañana de este jueves, un grupo de jóvenes de la Generación Z realizó una intervención en el Zócalo de la Ciudad de México, donde desplegó una enorme manta con la palabra “NARCOESTADO” frente a uno de los edificios federales del Centro Histórico.

De acuerdo con testigos, la acción ocurrió a plena luz del día y en un momento de baja afluencia en la plaza, lo que permitió a los jóvenes colocar la manta sin confrontaciones.

El mensaje, escrito en letras grandes y visibles, funcionó como una forma de protesta política y denuncia ante la creciente violencia, inseguridad y la presencia del crimen organizado en el país.

Videos difundidos en redes sociales muestran que los jóvenes actuaron de manera rápida y coordinada. Usuarios digitales, activistas y comunidades juveniles volvieron viral el acto, destacando el papel de la Generación Z en nuevas formas de activismo y expresión pública.

Hasta el momento no existe un posicionamiento oficial de autoridades sobre lo ocurrido.

No obstante, especialistas en movimientos sociales señalan que este tipo de intervenciones urbanas se han convertido en una herramienta frecuente entre sectores jóvenes que buscan generar impacto visual y mediático para exigir seguridad, justicia y transparenciagubernamental.

La protesta se suma a una serie de expresiones recientes impulsadas por colectivos juveniles, que emplean mantas, performance e intervenciones urbanas para visibilizar la inconformidad social.